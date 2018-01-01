Макрон Трампу: от торговой войны проиграют все

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы французский лидер выразил серьезную обеспокоенность связи с введением США таможенных пошлин на сталь и алюминий. Макрон также заявил, что от торговых ограничений проиграют все, пишет Вести.ru.

По мнению президента Франции, такие меры, направленные на союзные страны, которые соблюдают правила международной торговли, «не будут эффективными в борьбе с недобросовестной практикой». Напротив, указал Макрон, они рискуют спровоцировать «торговую войну, которую проиграют все страны».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий, сообщает lenta.ru. Размер тарифов составит 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий. Партнеры США по Североамериканской ассоциации свободной торговли (NAFTA) Канада и Мексика выведены из-под действия указа.

Глава государства добавил, что меры против государств, которые демпингуют на американском рынке металлов, нужно было применять давно. По его словам, введение пошлин является защитой национальных интересов.

7 марта еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз может установить ответные тарифы на американскую продукцию в течение двух месяцев. В список товаров, против которых могут быть введены пошлины, попали сталь, бурбон, арахисовое масло и апельсиновый сок. Документ уже передан для обсуждения в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения.