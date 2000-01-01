Как за тюремными стенами: побережье Японии спустя 7 лет после страшного цунами

В 2011 году Япония пережила разрушительное стихийное бедствие - землетрясение и цунами, в которых потеряли жизнь почти 18 000 человек. Ловец устриц Аци Фуджит находился в море во время землетрясения. Вскоре в его городе пронеслась большая черная волна, унесшая почти 2000 жизней, сообщает агентство «Reuters».

Спустя 7 лет после катастрофы Фуджит, также, как и другие обитатели городка, продолжают свою жизнь. Однако о трагических днях каждую секунду напоминает огромная 12,5-метровая бетонная стена, которая должна защитить людей от случая нового цунами, обещают эксперты.

«Такое ощущение, что живем в стенах тюрьмы, хотя не сделали ничего плохого», говорит 53-летний Фуджит.