Путин признал, что его пресс-секретарь иногда несет «пургу»

Президент России утверждает, что не комментирует заявления сотрудников своей администрации. Мол, сотрудников слишком много - больше двух тысяч.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что не отвечает за высказывания сотрудников своей администрации и не контролирует их.

«Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» - сказал Путин. Он добавил, что не комментирует то, что говорят сотрудники администрации, которых всего больше двух тысяч. «У меня своя работа», - сказал Путин.