Польша: Северный поток-2 угрожает безопасности Балтийского региона

Польский премьер также подчеркнул, что страны Прибалтики «пытаются углублять сотрудничество» в сфере транспортировки газа и нефти.

Газопровод Северный поток-2 может угрожать безопасности Балтийского региона. Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий на встрече с премьер-министрами стран Прибалтики в Вильнюсе в субботу, 10 марта.

Он сообщил, что темой переговоров был вопрос Северного потока-2. Все премьер-министры, отметил Моравецкий, заявили, что это «очень опасный проект для безопасности в этой части Европы».

Польский премьер также подчеркнул, что страны Прибалтики «пытаются углублять сотрудничество» в сфере транспортировки газа и нефти.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко намерен вскоре посетить Германию, где в частности будет обсуждаться вопрос строительства российского газопровода Северный поток-2.