Украинский военный напал в Италии на ведущего Первого канала

Ананьев написал в своем фейсбуке, что увидел Шейнина с женой в аптеке в Вероне. Дождавшись, когда телеведущий с супругой выйдут на улицу, Ананьев, по его словам, попытался спровоцировать Шейнина на конфликт. Ведущий не поддался на провокацию, после чего Ананьев плюнул в него. Свой поступок украинский военнослужащий объяснил тем, что Шейнин поддерживает вооруженный конфликт в Донбассе.

Артем Шейнин в интервью сайту телеканала «Звезда» рассказал, что в Вероне на улице к нему «подошел какой-то не совсем уравновешенный, видимо, психически человек».

«Сказал мне, что если бы мы были в другом месте, он бы меня убил. На что я ответил: «Ну так мы же не в другом месте«. После чего человек начал плеваться, на этом весь его «героизм» закончился. Я развернулся и ушел», — сказал Шейнин. Телеведущий добавил, что его пытались спровоцировать на драку, чтобы он сам «еще и зачинщиком выглядел».

В интервью РБК Шейнин подчеркнул, что речь шла «о хорошо продуманной провокации его и тех, кто был с ним, а он точно был не один».