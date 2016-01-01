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СМИ: у дочери Путина есть секретный банковский счет в Латвии

Русский TVNET/LETA
Krievijas prezidents Vladimirs Putins | Фото: REUTERS/Scanpix

Дочь президента России Владимира Путина имеет в Латвии секретные банковские счета, в пятницу (9 марта) сообщил американский журнал «Mother Jones», опубликовав отрывки из книги о причастности России к президентскому избирательному процессу США в 2016 году.

В книге американских журналистов-расследователей Майкла Исикофа и Дэвида Корна «Russian Roulette: The Inside Story of Putin’s War on America and the Election of Donald Trump», в опубликованных фрагментах рассказывается о планах администрации бывшего президента США Барака Обамы ответить на вмешательство России в процесс президентских выборов в Соединенных Штатах.

В частности, авторы книги заверяют, что советник Обама Селеста Уолландер предлагала организовать утечку секретной информации о секретном банковском счете дочери Путина в Латвии, зная, насколько президент России оберегает свою семью.

Более подробной информации о данных счетах не предоставляется.

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