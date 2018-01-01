Меркель и Макрон перенесли реформы еврозоны

Планировалось, что уже в марте на саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представят общий план реформирования

Германия и Франция отложили планы по реформированию еврозоны, пишет Spiegel. Планировалось, что уже в марте на саммите канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон представят общий план реформирования, но этого не будет.

«Дело отменяется. Нам нечего объявлять», - сказал один из представителей немецкой команды разработки плана.

В Германии объяснили, что представители федерального правительства за коалиционными переговорами не успели заняться еще и реформами еврозоны.