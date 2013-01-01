Китайскому лидеру разрешили править бессрочно

В Китае утвердили изменения конституции страны. Об этом в воскресенье, 11 марта, пишет South China Morning Post.

Депутаты на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — высшего законодательного органа — среди прочего одобрили отмену ограничения на занятие должности председателя КНР и его заместителя. До сегодняшнего дня эти посты нельзя было занимать более двух сроков подряд.

Инициативу поддержали 2958 депутатов, двое проголосовали против, трое воздержались. Еще один бюллетень был признан недействительным. Также было поддержано решение о создании нового «антикоррупционного суперведомства» — Государственной комиссии по надзору.

Как отмечает SCMP,

лимит на руководство страной был введен конституцией 1982 года, чтобы избежать повторения ситуации с многолетним правлением Мао Цзэдуна, которое закончилось только с его смертью.

Решение открывает нынешнему председателю КНР Си Цзиньпину возможность переизбираться на должность и после 2023 года, когда к концу подойдет его второй срок. Он занял должность в 2013 году, за год до этого став генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Как ожидается, на текущей сессии ВСНП он будет переизбран главой государства.

В ноябре прошлого года Си Цзиньпин был переизбран генсеком ЦК компартии, уставом КПК ограничения на занятие высшего партийного поста не предусмотрены.