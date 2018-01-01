Популярная в Эстонии услуга не регулируется законодательством

Все чаще люди прибегают к канистерапии – это метод реабилитации, где в роли лекаря выступает собака. К сожалению, сейчас оказание услуг канистерапии никак не регулируется на законодательном уровне, передает Rus.Err.

«Именно предлагающий эти услуги, то есть владелец собаки, отвечает за то, что процедура безопасна для жизни и здоровья «пациента«. Но и потребитель должен быть уверен в своем выборе», – сказал советник отдела попечительства Министерства социальных дел Раймо Саади.

«Клиенты канистерапии – это в основном дети, пожилые и люди с особыми потребностями», – отметила социальный педагог, специалист по защите детей Ли Рюйс.