Глобальное потепление может «разбудить» сибирскую язву в России

В России из-за глобального потепления могут вскрыться скотомогильники с сибирской язвой. В арктическом регионе их насчитывается около 400.

В результате активного таяния льдов на арктическом побережье России из-за глобального потепления могут вскрыться старые скотомогильники с сибирской язвой.

«Значительную опасность представляют потенциальные биолого-социальные последствия усиления сезонного протаивания многолетнемерзлых пород, что продемонстрировала ситуация летом 2016 года. На фоне крупной и продолжительной температурной аномалии в ЯНАО произошло оттаивание старого скотомогильника и, как следствие, вспышка заболеваемости сибирской язвой», – говорится в сообщении.

Отмечается, что

общий рост температуры способствует распространению вируса. Это крайне опасное инфекционное заболевание, которому подвержены дикие и домашние животные, а также люди.

На территории России зарегистрировано более 100 тысяч сибиреязвенных скотомогильников, в том числе около 400 в арктическом регионе. Способность спор возбудителя сибирской язвы длительно сохраняться в почве (более 50 лет) приводит к образованию стойких почвенных очагов, что создает реальную угрозу возникновения эпидемий.