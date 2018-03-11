Вертолет рухнул в реку в Нью-Йорке: есть погибшие

Вечером 11 марта в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в пролив Ист-Ривер.

Вертолет выполнял частный рейс. В результате крушения вертолета в пролив Ист-Ривер погибли два человека, три – находятся в критическом состоянии.

Три человека госпитализированы после крушения вертолета в Нью-Йорке, их состояние оценивается как критическое, сообщает РИА Новости.

Tour Helicopter crashed into East River, search and rescue operation underway @CNN @MSNBC pic.twitter.com/IDnv349xhP— Jaan Paljasma (@jpaljasma) March 11, 2018

В вертолете находились шесть человек. Три человека госпитализированы, они находятся в критическом состоянии. Пилот вертолета смог выбраться самостоятельно и сейчас тоже находится в больнице. Два человека скончались.

В полиции сообщили, что вертолет выполнял частный рейс, организованный для проведения фотосъемки.