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Вертолет рухнул в реку в Нью-Йорке: есть погибшие

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Вечером 11 марта в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в пролив Ист-Ривер.

Вертолет выполнял частный рейс. В результате крушения вертолета в пролив Ист-Ривер погибли два человека, три – находятся в критическом состоянии.

Три человека госпитализированы после крушения вертолета в Нью-Йорке, их состояние оценивается как критическое, сообщает РИА Новости.

В вертолете находились шесть человек. Три человека госпитализированы, они находятся в критическом состоянии. Пилот вертолета смог выбраться самостоятельно и сейчас тоже находится в больнице. Два человека скончались.

В полиции сообщили, что вертолет выполнял частный рейс, организованный для проведения фотосъемки.

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