Полиция призвала жителей Солсбери, находившихся рядом со Скрипалем, постирать одежду

Призыв относится ко всем тем, кто днем 4 марта был в центре города и, в частности, посещал ресторан Zizzi и паб Bishopʼs Mill. В ресторане были найдены следы нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным «Би-би-си», в зоне риска могут находиться до 500 человек.

Правоохранительные органы попросили местных жителей постирать одежду в стиральной машине, остальные личные вещи помыть чистящими средствами, а те, которые нельзя подвергать воздействию влаги, поместить в пластиковые пакеты.

При этом в полиции уточнили, что риск заражения для жителей Солсбери является крайне низким и рекомендации постирать вещи даются лишь в качестве меры предосторожности.

Бывший российский разведчик, осужденный за госизмену, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия был обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери 4 марта. В настоящее время они в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Полиция полагает, что россиян пытались отравить нервно-паралитическим веществом, название которого пока не разглашается. По данным The Times, премьер-министр Великобритании в ближайшее время готова официально объявить о причастности России к преступлению и даже предложит ввести санкции против страны.