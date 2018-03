В Катманду разбился пассажирский самолет

The Kathmandu Post сообщает о 25 пострадавших, которых удалось спасти и доставить в больницы. По данным издания, об этом сообщил министр по делам туризма Непала Суреш Ачарья. Ранее он сообщал о 17 выживших. Фото некоторых из них появились в Сети.

Информация о погибших сначала не поступала, хотя, как отмечали СМИ, власти ожидали, что без жертв не обошлось. Позднее Airlive сообщил, что в результате катастрофы погибли не менее 27 человек. Позднее источник в полиции заявил, что число погибших увеличилось до 38, еще 23 человека пострадали, 10 числятся пропавшими без вести.

Россиян среди пострадавших и погибших в авиакатастрофе нет. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Катманду. «Список пассажиров уточняется, но, по предварительной информации, российских граждан на борту не было», - сказали в дипмиссии.

Также сообщалось, что всего на борту находился 71 человек, включая четырех членов экипажа. В TIA уточнили, что в числе пассажиров были 37 мужчин, 27 женщин и двое детей.

Видео с места ЧП появилось в Сети.

Причины ЧП с самолетом пока не сообщаются. Представители аэропорта предполагают, что причиной аварии стали технические неполадки, передает «Интерфакс».

Известно, что проблемы с воздушным судном возникли при снижении. Заходя на посадку, оно загорелось и упало на футбольное поле, рассказал The Kathmandu Post представитель непальского аэропорта.

По предварительной версии, модель разбившегося самолета - Bombardier Dash-8 Q400. Как сообщает Flightradar24, разбившемуся воздушному судну было не менее 17 лет. Оно вылетело в понедельник утром из столицы Бангладеш - города Дакка - в Катаманду и упало спустя примерно 1,5 часа после взлета.

ТАСС передает, что разбившийся авиалайнер был построен в Торонто (Канада), совершил первый полет в мае 2001 года. За годы эксплуатации он семь раз менял регистрацию. В последнее время эксплуатировался US-Bangla Airlines - это частная бангладешская авиакомпания.

Агентство отмечает, что эта модель самолетов имеет достаточно хорошую статистику. По данным из открытых источников, за годы эксплуатации Bombardier Dash 8 400-й серии произошла всего одна катастрофа, повлекшая гибель людей. 12 февраля 2009 года Dash 8 Q-400 (регистрационный номер N200WQ) американской авиакомпании Colgan Air, выполнявший регулярный внутренний рейс 3407 по маршруту Ньюарк - Буффало, при заходе на посадку столкнулся с жилым домом в н. п. Клэренс, пригороде Буффало. В результате погибли все 49 человек на борту и один человек на земле, еще четыре человека получили ранения. Причиной катастрофы стала неправильная реакция экипажа на срабатывание предупреждения о приближении к режиму сваливания.

После нынешнего ЧП аэропорт Трибхуван приостановил работу, самолеты направляют в другие воздушные гавани, сообщает Flightradar в Twitter.

BREAKING First picture from crash site, the turboprop aircraft appears to be a Bombardier Dash-8 Q400. Updates: https://t.co/rPgfBUWBAu pic.twitter.com/0FeVLSgisY— AIRLIVE (@airlivenet) 12 марта 2018 г.