В России опубликовали последний предвыборный прогноз и рейтинг Путина

Нынешний президент России и кандидат на следующий срок Владимир Путин, по прогнозу социологов, вероятно, победит в первом туре выборов. Второе место с большим отрывом может занять кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье - Владимир Жириновский от ЛДПР. 12 марта - последний день, когда можно публиковать данные предвыборных соцопросов.

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за Владимира Путина готовы отдать голоса 69% избирателей. Электоральный рейтинг Павла Грудинина - 7%, Владимира Жириновского - 5%, Ксении Собчак - 2%, Григория Явлинского и Сергея Бабурина - 1%, Бориса Титова и Максима Сурайкина - менее 1%. Явка на выборы составит 69-67%, прогнозируют социологи.

Опрос был проведен 5-7 и 9 марта среди 4000 респондентов, максимальная погрешность составляет 1,6%.

Исследование кафедры политической психологии МГУ в конце февраля показало, что большинство москвичей собирается поддержать Владимира Путина, пишет «Коммерсант». Однако при этом у москвичей нет того «заведомого обожания к лидеру, которое характерно для авторитарного общества», рассказала изданию завкафедрой политической психологии Елена Шестопал. Даже у сторонников Путина «вполне критичный взгляд: нравится, но не все и не всегда», пояснила эксперт. При этом, однако, нынешний глава РФ воспринимается в Москве как «повелитель, хозяин леса».

По данным исследования МГУ, политические взгляды Путина одобряют 60% москвичей, в октябре 2017 года таковых было 56,5%. Также за это время в столице с 12,2% до 19% увеличилась доля тех, кто не одобряет политику президента.

Павла Грудинина в столице поддерживают 17% респондентов, Владимира Жириновского - 7%. При этом если бы от КПРФ на выборы шел лидер партии Геннадий Зюганов, то его рейтинг, согласно опросу, был бы всего 5,6%.

Политические взгляды Григория Явлинского одобряют 24,4% жителей столицы, но голосовать за него готовы 12,6% опрошенных. А с Ксенией Собчак противоположная ситуация: за нее готовы отдать голоса 5%, в то время как к ее политическим взглядам положительно относятся 0%, хотя ее политическая программа во многом совпадает с программой кандидата от «Яблока». Зато телеведущая стала третьей по узнаваемости после Путина и Жириновского.

Кроме того, по данным Фонда развития гражданского общества, Ксения Собчак заняла первое место по числу упоминаний в социальных сетях за время предвыборной кампании. Ее рейтинг упоминаемости - 30%. У Владимира Путина и Владимира Жириновского рейтинг в блогосфере - по 19%, у Павла Грудинина - 15%, у Григория Явлинского - 14%.

Выборы президента пройдут в ближайшее воскресенье, 18 марта.