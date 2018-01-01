Евросоюз в очередной раз продлил антироссийские санкции

Совет ЕС принял решение продлить еще на полгода срок действия санкций в отношении компаний и физических лиц, причастных, по мнению Брюсселя, к подрыву суверенитета или угрожающих территориальной целостности и независимости Украины. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов и запрет на поездки в страны Евросоюза.

Санкции в отношении 150 человек и 38 организаций будут действовать до 15 сентября 2018 года. В заявлении органа, распространенном в понедельник, 12 марта , говорится, что «оценка ситуации не оправдала каких-либо изменений в санкционном режиме». Официальные документы по поводу продления санкций будут опубликованы в Журнале ЕС 13 марта.

Напомним, решение о продлении санкций, срок действия которых истекает 15 марта, было принято послами 28 стран - членов ЕС 21 февраля. Через пять дней Совет ЕС должен был утвердить это решение, однако обсуждение этого вопроса было отложено.

Таким образом, под санкциями останутся 150 граждан России и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также 38 общественных организаций и компаний, ведущих деятельность в Донбассе или в Крыму, который власти ЕС считают незаконно аннексированной Россией частью Украины.

В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономический, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Секторальные меры были впервые введены 31 июля 2014 года, они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Экономические санкции включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю, учрежденных за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм.

Санкции включают эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд, а также ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти, в том числе на шельфе или в полярных условиях.

Помимо экономических санкций, у ЕС действуют еще два независимых санкционных пакета по Украине, отмечает ТАСС. Индивидуальные ограничительные меры - запрет на поездки и замораживание банковских активов в Европе - введены в отношении 150 человек и 38 организаций. Юридические лица в списке - в основном органы управления и военные структуры самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

В третий пакет входят целевые санкции в отношении Крыма. Меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию вхождения полуострова в состав России. Они действуют до 23 июня 2018 года и продлеваются ежегодно на 12 месяцев.