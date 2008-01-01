Самый богатый человек Индии стал электронным резидентом Эстонии

Один из самых состоятельных и успешных предпринимателей Индии, глава концерна India Reliance Industries Мукеш Амбани в понедельник стал электронным резидентом Эстонии.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций, отметив, что статус электронного резидента был предоставлен индийскому бизнесмену решением Эстонского правительства и подтвержден в понедельник в Мумбае министром предпринимательства и инфотехнологии Эстонии Урве Пало.

Получив статус электронного резидента, Мукеш Амбани сможет теперь учреждать в Эстонии предприятия и активнее инвестировать в действующие в Эстонии фирмы.

«Мы хотим поучиться у Эстонии практическим шагам в развитии электронного государства, чтобы и в Индии сделать жизнь простых людей удобнее и проще, - сказал Амбани во время встречи с Пало. - Я убежден, что предлагаемые сектором электронного госуправления решения легко смогут быть применены на практике и правительством Индии. Мы хотим начать очень тесное сотрудничество с ведущими специалистами в этой области в Эстонии, чтобы уже в самом ближайшем будущем воплотить в жизнь эти изменения у себя в стране».

«В Индии нет, наверное, человека, который не знал бы, кто такой Мукеш Амбани. Его влияние на мировую экономику вполне сравнимо с авторитетом Билла Гейтса.

Я очень рада, что усилия Эстонии принесли свои плоды и мы сделали все от себя зависящее, чтобы привлечь инвестиции индийских предпринимателей в Эстонию», - сказала Урве Пало.

«Предприниматели Индии все чаще обращают свои взгляды в сторону Эстонии и в сторону Европы. Предоставление статуса электронного резидента учредителю и собственнику крупнейшего в Индии промышленного и технологического концерна Амбани является исключительно полезным для Эстонии», - подчеркнул бывший вице-канцлер Министерства экономики по вопросам ИТ Таави Котка, присутствовавший на встрече в Мумбае.

Мукеш Дхирубхай Амбани — индийский бизнесмен и самый богатый человек в Индии по версии журнала «Форбс» 2008 года, с учетом того, что миллиардер Лакшми Миттал постоянно живет в Великобритании. Председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries, являющейся самой крупной компанией в частном секторе Индии.

Его доля в компании составляет 48%. Состояние Мукеша Амбани оценивается в 32 миллиарда долларов — по версии журнала «Форбс» за 2009 год.

В рейтинге «Форбс» 2017 года состояние Амбани оценивается в 23,2 млрд долларов. Он сохраняет статус самого богатого человека в Индии.

Эстония стала первым государством в мире, которое предлагает э-резидентство. По закону э-резидентом является иностранец, которому Эстония предоставила возможность создания электронно-цифровой идентичности и выдала электронно-цифровое удостоверение личности – диги-ID э-резидента.

Э-резидентство предлагает гражданам иностранного государства защищенный доступ к электронным услугам Эстонского государства. С цифровой ID-картой э-резидента можно подписывать документы цифровой подписью и входить во все порталы и инфосистемы, которые признают ID-карту Эстонии.

Э-резидент может по интернету учреждать в Эстонии коммерческое объединение и активно участвовать в его управлении, проживая при этом в другом государстве. Э-резидентство упрощает делопроизводство также для предпринимателей, уже инвестировавших в Эстонию и создавших здесь предприятие.

У предпринимателей, зарегистрированных за пределами Европейского Союза, благодаря э-резидентству появляется удобная возможность учредить в Эстонии предприятие и таким образом организовать делопроизводство в Европейском союзе.