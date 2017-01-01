В Польше уволили 17 вице-министров

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 12 марта, сообщает Associated Press. Этот шаг, по его словам, должен улучшить работу правительства и сделать его «менее политическим».

Моравецкий выступил со своим заявлением вскоре после того, как оппозиция подняла вопрос об уровне расходов в польском Минобороны и премиях для членов предыдущей правительственной команды.

Оппозиционные депутаты утверждают, что увольнения не слишком меняют ситуацию, поскольку большинство бывших вице-министров продолжат выполнять свои задачи, но уже на более низких по рангу должностях.