Мэй: Россия с большой долей вероятности стоит за отравлением Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 12 марта, во время выступления в парламенте заявила о том, что Россия с большой долей вероятности стоит за покушением на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По ее словам, российское государство ответственно за отравление двойного агента или же за передачу нервно-паралитического вещества, которым был отравлен россиянин, в другие руки.

Мэй также сообщила, что посол России в Великобритании был вызван в британский МИД в связи с покушением на убийство Скрипаля. От российского дипломата потребовали объяснить, как нервно-паралитическое вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ, оказалось в Солсбери, где россиянин был найден без сознания вместе со своей дочерью.

По словам Мэй, Британия будет готова принять более масштабные меры в отношении России в связи с отравлением Скрипаля.

Расследование покушения на убийство бывшего российского шпиона продолжается, отметила Мэй. Офицер полиции, оказавшийся одним из первых на месте инцидента со Скрипалем и попавший затем в больницу, находится в серьезном, но стабильном состоянии, добавила премьер.





