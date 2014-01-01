19-летний российский футболист убил себя рядом с домом невесты

19-летний игрок команды «Парма» Кирилл Томилин был обнаружен мертвым в дровянике возле дома. Следственный комитет по Пермскому краю сообщил, что предположительно спортсмен совершил суицид после ссоры с девушкой.

По данным расследования, на теле погибшего нет следов насилия или признаков криминальной смерти, передает портал Ura.ru. Сообщается, что Томилин сам свел счеты с жизнью.

«После конфликта он покурил, потом поцеловал свою девушку и ушел якобы домой.

Подруга легла спать, а проснувшись утром, зашла в дровяник и обнаружила там тело юноши»,

– сообщил руководитель футбольной команды «Парма» Алексей Черемных. Футбольный клуб пообещал помочь семье умершего с похоронами.

Случаи суицида среди звезд российского и мирового футбола не являются редкостью. Так, в 2014 году наложил на себя руки известный по выступлениям за волгоградский «Ротор» в 1990-х годах Михаил Потыльчак.

По завершении карьеры спортсмен решил открыть собственный бизнес вместе с друзьями и взял несколько больших кредитов. Однако дело не пошло, и вскоре Потыльчак начал играть на тотализаторе, что еще более усугубило его финансовое положение, а позже заставило покончить жизнь самоубийством.