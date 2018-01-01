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В МИД России отреагировали на обвинение Мэй

Korrespondent.net
Мария Захарова | Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

В МИД РФ назвали заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о вероятной причастности Москвы к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля «цирковым шоу в британском парламенте». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщают РИА Новости в понедельник, 12 марта.

По ее словам, это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации".

«Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела - про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле», - добавила Захарова.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия «очень вероятно» виновата в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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