Киев призвал ЕС отказаться от Северного потока-2

Глава государства считает, что строительство газопровода Северный поток-2 угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Евросоюза.

Президент Украины Петр Порошенко во время переговоров с вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини в понедельник, 12 марта, призвал ЕК и страны-члены Евросоюза отказаться от строительства Северного потока-2, сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил необходимость усиления сотрудничества в вопросах энергетической безопасности Украины и ЕС, «особенно в связи с последними циничными действиями» Газпрома.

«Мы должны сделать очень важные выводы из этого газового кризиса. Россия является ненадежным поставщиком и только объединенные действия Украины и ЕС смогут обеспечить энергетическую безопасность как Украины, так и Европейского Союза», − подчеркнул украинский лидер.

Он также указал, что Газпром «окончательно потерял имидж надежного партнера в энергетической сфере» для ЕС и для Украины, а Москва «четко показала намерения использовать и в будущем вопрос газоснабжения в Европу как средство геополитической борьбы».

"Учитывая это, Украина еще раз обратилась к Европейской Комиссии, государствам-членам ЕС отказаться от намерений строительства Северного потока-2, как проекта, который угрожает энергетической безопасности как Украины, так и ЕС", − заявил Порошенко.