140 конгрессменов призвали Трампа ввести санкции в отношении России

Члены палаты представителей конгресса США от Демократической партии обратились в понедельник, 12 марта, к президенту Дональду Трампу с призывом ввести санкции в отношении России из-за вмешательства в американские выборы, сообщает The Hill. Обращение подписали 140 депутатов.

В письме законодатели упрекают американского лидера в том, что его отказ применить ограничения в рамках принятого летом прошлого года закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) сделал избирательную систему в США «уязвимой для еще одной российской атаки».

«Мы решительно призываем вас изменить этот курс, прислушаться к письму и духу закона и продемонстрировать, что безопасность нашей страны и надежность избирательного процесса незыблемы», - заявили конгрессмены, полный текст послания которых имеется в распоряжении ТАСС.

Депутаты указали, что 29 января администрация США должна была применить санкции «против тех, кто сотрудничает с российским военным и разведывательным секторами». «Вы не сделали это в срок. Вы также не стали к отведенной дате наказывать тех, кто несет ответственность за кибератаки во время выборов 2016 года», - отмечается в послании.

Ранее в Госдепартаменте подчеркивали, что 29 января - дата, после которой полномочия по введению санкций вступают в силу. В ведомстве уверяли, что угроза применения санкций заставляет третьи страны и лица отказываться работать с российскими оборонными предприятиями. В конгрессе такой подход назвали «наивным и недопустимым».

Глава Минфина США Стивен Мнучин 26 февраля заявил о работе над новыми санкциями против России и отметил, что они будут введены в «ближайшие 30 дней».





