Поездка в таллиннском такси обернулась кошмаром: «Водитель выхватил оружие и направил на меня»

На прошедших выходных двум приятельницам из Таллинна пришлось пережить пугающие минуты в такси: водитель по имени Давид выхватил оружие и, угрожая им, высадил пассажирок из машины посреди Сыпрузе-пуйестеэ.

В воскресенье рано утром компания из трех человек вызвала такси через мобильное приложение Taxify на Нымме-теэ, чтобы отправиться в сторону Мустамяэ. В такси сели две девушки и один молодой человек, пишет Postimees.

Первую остановку попросили сделать на Сыпрузе-пуйестеэ – там вышел молодой человек. Оставшиеся в такси девушки хотели ехать в следующий пункт назначения, но что-то пошло не так. «Мы с подругой хотели ехать, но таксист потребовал немедленно оплатить счет. Мы сказали, что это не конечный пункт, мы хотим ехать дальше и заплатим, когда прибудем на место», - вспоминает одна из находившихся в машине пассажирок.

По ее словам, на это таксист возмутился и продолжал требовать немедленно оплатить счет и начать новую поездку. «Я ответила, что впервые о таком слышу, таксист вел себя невежливо.

Он выхватил оружие, и, держа его у меня перед глазами, велел выметаться из машины. Перепуганные, мы вышли из такси, и подруга позвонила в полицию»,

- рассказала одна из пассажирок.

В полиции подтвердили, что 11 марта в 4.32 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне на Сыпрузе-пуйестеэ произошел конфликт между таксистом и компанией из двух человек. Водитель выхватил похожий на оружие предмет. По сообщению полиции, информацию передали всем патрулям, но ни машину, ни водителя ночью задержать не удалось.

На сегодняшний день в полиции установили, что за рулем Volkswagen Jetta был 22-летний мужчина. Стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.

По словам администратора Taxify Марии Юриссон, это крайне прискорбный случай. В Taxify заверили, что связались с обеими сторонами и извинились перед клиентками. Taxify-аккаунт водителя на сегодняшний день закрыт.

«Насколько нам известно, это был игрушечный пистолет, однако это не оправдывает поведения водителя.

Клиентка сразу после инцидента обратилась в полицию, которая занимается выяснением обстоятельств произошедшего. Taxify со своей стороны сотрудничает с полицией, чтобы разрешить инцидент», - сказала Юриссон.

Postimees связался и с самим таксистом, который обещал прислать свой комментарий письменно. Однако к концу рабочего дня редакция комментарий водителя так и не получила.