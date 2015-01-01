Как выявить российских шпионов в Лондоне: стоят часами и лузгают семечки

Экс-совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин, уехавший из Москвы в Лондон в 2009 году и позже обвиненный российскими властями в похищении и шантаже, рассказал The New York Times о том, как за ним следили шпионы из РФ какое-то время после переезда. Статью под названием «Когда противники Путина хлынули в Лондон, его шпионы последовали за ними» цитирует InoPressa.

По словам Чичваркина, наблюдая за ним, двое-трое неизвестных часами стояли в нескольких десятках метров от его дома и лузгали семечки подсолнуха. «Штирлиц прибыл», - вспоминает бизнесмен.

Несмотря на это, по словам Чичваркина, в Лондоне он чувствует себя намного безопаснее, чем в Москве - особенно после убийства в 2015 году оппозиционера Бориса Немцова. Предприниматель отметил, что

в Великобритании представители российских спецслужб более скованы в своих действиях. «В Москве они могут использовать оружие»,

- пояснил он.

Еще один известный противник Кремля - экс-глава «Юкоса» Михаил Ходорковский, который по данным СМИ тоже планировал просить политическое убежище в Великобритании (причем, как пишет NYT, он его получил в этом году), гуляет по Лондону без охраны и его можно, к примеру, увидеть в очереди за кофе и сэндвичем в кафе Pret a Manger.

Обходится без охраны в Лондоне и еще один деятель российской оппозиции Владимир Ашурков - некогда управляющей консорциума «Альфа-Групп», а ныне исполнительный директор «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Ашурков получил убежище в Великобритании в марте 2015 года и рассказал, что сначала у него был «период паранойи», но затем он научился «отдыхать» от этого.

«Я знаю, что

российские спецслужбы способны совершать политические убийства в Лондоне или любой другой части мира, если в Москве принято такое решение.

Но вы не можете думать об этом все время», - рассказал Ашурков.

Но, как отмечает NYT, не все бежавшие в Англию противники Кремля могут абстрагироваться от слежки и угрозы физического устранения. Недавнее дерзкое отравление двойного агента, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вынуждает быть «постоянно настороже».