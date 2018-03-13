Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США

Ранее Помпео руководил ЦРУ, на его место назначена Джина Хаспел - впервые в истории этот пост заняла женщина.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех!», - написал Трамп в соцсети.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018

Слухи о скорой отставке Тиллерсона ходят с лета прошлого года. Тогда Трамп сетовал на то, что Тиллерсону не хватает «жесткости». Сам госсекретарь называл эти слухи смехотворными.

Еще в конце ноября 2017 года The New York Times со ссылкой на источник в администрации главы государства писала о том, что Белый дом разработал план по замене Тиллерсона на Помпео.

При этом тогда сообщалось, что новым руководителем ЦРУ станет сенатор - однопартиец Трампа по Республиканской партии Том Коттон, который, как отмечало издание, уже дал свое согласие.

4 октября американский телеканал NBC сообщил о том, что госсекретарь США, которому СМИ уже неоднократно пророчили отставку из-за разногласий с Трампом, всерьез раздумывал над уходом из-за открытого конфликта с главой Белого дома, после которого он якобы публично назвал главу государства придурком.

По информации телеканала, летом 2017 года Тиллерсон был очень близок к отставке после накопившихся противоречий с Трампом. В частности, глава американского внешнеполитического ведомства был в бешенстве после того, как президент выступил с крайне политизированной речью перед членами организации «Бойскауты Америки», которую ранее возглавлял Тиллерсон.

Кроме того, NBC со ссылкой на три информированных источника сообщал о том, что после заседания в Пентагоне, где присутствовали члены кабинета правительства и члены команды по национальной безопасности, Тиллерсон был настолько разочарован позицией Трампа по внешней политике, что затем в ходе разговора с коллегами в отсутствие главы государства назвал того придурком. Трамп вскоре назвал информацию NBC фейковой и заявил, что Тиллерсон никогда не грозил уйти в отставку.

О разногласиях между Тиллерсоном и Трампом, а также о вероятной отставке госсекретаря американская пресса ранее писала неоднократно. В начале сентября 2017 года журнал The Foreign Policy, ссылаясь на бывших и действующих сотрудников Госдепа, сообщал, что пост главного дипломата США может вскоре занять действующий постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли.

Собеседники издания отмечали, что Тиллерсон все чаще сторонится публичных выступлений по актуальным вопросам, в то время как Хейли давала комментарии по вопросу иранской ядерной программы и ситуации вокруг КНДР. В Госдепе эту информацию назвали слухами.

В конце августа газета The Washington Post писала со ссылкой на близкие к Белому дому источники, что Трамп все больше недоволен работой Тиллерсона. Сообщалось, что президент и глава Госдепа не сошлись во мнениях при обсуждении численности войск США в Афганистане, а также по вопросам блокады Катара и Кубы.

В конце июля о вероятной отставке Тиллерсона сообщал телеканал CNN. По его данным, действующий госсекретарь и раньше имел разногласия с Трампом, но в последнее время противостояние с президентом резко усилилось.