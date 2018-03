Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США

Ранее Помпео руководил ЦРУ, на его место назначена Джина Хаспел - впервые в истории этот пост заняла женщина.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех!», - написал Трамп в соцсети.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018