Медики: выделенное финансирование на повышение зарплат не решает всех проблем

Выделенное дополнительное финансирование на повышение зарплат медицинским работникам не решает всех проблем, заявили сегодня на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью руководители медицинских организаций и больниц.

Руководитель Латвийского больничного общества Евгений Калейс сказал, что повышение зарплат удовлетворительное, но это заслуга не Минздрава, а руководителей больниц, потому что именно больницы должны сбалансировать увеличение зарплат с остальными своими нуждами.

По словам Калейса, предоставленное финансирование обеспечивает выполнение только минимальных требований, а все остальное, в том числе зарплата технического персонала, который работает за минимальные зарплаты, зависит от руководства больницы. За минимальную зарплату нужно обеспечивать и ИТ-специалиста, а в этой отрасли, как известно, зарплаты значительно выше.

Председатель правления Алуксненской больницы Марута Каулиня выразила опасения, хватит ли предоставленного финансирования до конца года, потому что затраты на медикаменты растут, и больницы теперь должны иметь специалистов по данным в связи с введением системы электронного здравоохранения.

Каулиня рассказала, что в Алуксненской больнице зарплаты медсестер увеличены на 30%, зарплаты врачей на 20-25%.

Председатель правления Видземской больницы Угис Мусков рассказал, что больницам, которым не хватает персонала, приходится нанимать врачей сверхурочно, а это очень дорого. В регионах очень велик спрос на врачей и медсестере, и их приходится удерживать зарплатами. В Видземской больнице зарплаты удалось увеличить на 25-30%.

Председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис заявил, что в этом году сделан важный шаг на пути увеличения зарплаты врачей до размера двух средних зарплат в народном хозяйстве, но впереди еще долгая дорога.