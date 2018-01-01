Wizz Air масштабно закупает самолеты и запускает новые маршруты

13 марта Wizz Air начинает самое масштабное развитие деятельности в истории компании - в предстоящие 17 недель в общей сложности на европейские базы авиакомпании поступит 21 самолет, будет открыто 700 дополнительных еженедельных рейсов и 70 новых маршрутов. В период с марта по июль 2018 года 700 профессионалов из сферы авиации более 15 национальностей присоединятся к команде WIZZ, чтобы внести свой вклад в успешное развитие компании.

У пассажиров, путешествующих первыми рейсами 21 нового самолета, будет возможность выиграть купоны WIZZ стоимостью 1000 евро. Более подробная информация на страничке авиакомпании в Facebook.

Четыре новых пункта назначения - Афины, Таллинн, Харьков, Вена - будут открыты к середине июля, также планируется открытие новой западноевропейской базы в столице Австрии.

Свое расширение 2018 года Wizz Air начнет в Будапеште на этой неделе, база венгерской столицы пополнится новым Airbus A320, который станет 11-м самолетом этой базы, кроме того будет запущен новый захватывающий маршрут в Ставангер в Норвегии.

Оуэн Джонс, главный корпоративный директор Wizz Air, комментирует: «Сегодня мы начинаем самый масштабный этап расширения в истории WIZZ. С каждым годом все больше и больше клиентов отдают предпочтение Wizz Air, наслаждаясь обширной сетью, насчитывающей более 600 маршрутов в 145 пунктов назначения в 44 странах. 70 новых маршрутов, которые будут запущены в ближайшие 17 недель, разнообразят возможности путешествий и внесут вклад в экономику стран, где оперирует авиакомпания».