Скрипаля отравили веществом «Новичок», Великобритания требует объяснений от России

Выступая в парламенте вечером 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о первых выводах следствия по делу Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению следователей, против россиян применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», изобретенное в СССР. Мэй отметила, что возможны только два варианта развития событий: либо Россия применила против Великобритании боевое отравляющее вещество, либо Москва настолько плохо контролирует свои военные разработки, что они попали в третьи руки.

МИД Великобритании вызвал к себе российского посла Александра Яковенко и потребовал предоставить объяснения до конца дня 13 марта. Тереза Мэй напрямую не говорила, как именно Великобритания планирует ответить на отравление в Солсбери.

Meduza.io пишет, что «Новичок» - это серия боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия, изобретенных в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГНИИОХТ). О разработке «Новичков» известно из рассказов одного из создателей вещества Вила Мирзаянова, который в 1990-х эмигрировал в США. Утверждается, что «Новичок» в несколько раз сильнее VX и зарина, а приготовить состав можно из обычных химикатов, используемых на заводах по производству удобрений и пестицидов. «Новичок» угнетает дыхание и замедляет сердцебиение. Вещество может использоваться как газ, так и в жидкой форме. В Совете Федерации уже заявили, что Россия уничтожила все запасы химического оружия, в том числе «Новичка».