Редакция журнала National Geographic призналась в расизме

Главный редактор журнала National Geographic Сюзан Голдберг в интервью AP призналась в том, что издание на протяжении нескольких поколений освещало мир через «линзы расизма». «Мы должны были признаться в собственной истории, чтобы двигаться дальше», - пояснила она.

По словам Голдберг, на страницах National Geographic публиковались изображения «обнаженных женщин и наивных чернокожих племен как диких, неискушенных и неумных». Именно теме расизма посвящен апрельский спецвыпуск журнала.

Первый выпуск National Geographic вышел в 1888 году. Расследование историка фотографии университета американского штата Вирджиния Джона Мэйсона, проведенное осенью прошлого года, доказало, что до 1970-х годов издание полностью игнорировало жителей США с темным цветом кожи, которые не были ни прислугой, ни разнорабочими.

Мэйсон также пришел к выводу, что на протяжении десятилетий журнал навязывал идею того, что люди с другим цветом кожи из других стран были «экзотикой, зачастую обнажены». Они также были изображены в образах «счастливых охотников» и «благородных дикарей».

Например, в 1916 году в статье об Австралии подпись к фотографии двух коренных жителей была следующей: «Южно-австралийские чернокожие: эти дикари занимают самое низкое место по интеллекту среди людей». Кроме того, National Geographic распространял клише о том, что коренные народы восхищались технологиями.

Обращение Голдберг к читателям, которое предваряет апрельский номер, напечатали под заголовком «Десятилетиями наши обложки были расистскими. Чтобы быть выше нашего прошлого, мы должны это признать». При этом главный редактор National Geographic назвала себя первой женщиной и еврейкой во главе журнала.