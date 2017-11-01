Навальный обвинил ЦИК в подготовке «грандиозного мухлежа» на выборах президента России

Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный обвинил Центризбирком в подготовке «грандиозного мухлежа» на выборах президента РФ 18 марта. По его мнению, сотрудники ЦИК, включая Эллу Памфилову, «вбросят несколько миллионов голосов», чтобы повысить «явку избирателей до нужного Путину уровня».

Навальный вместе со своими активистами решил проверить, можно ли получить на одного человека несколько разрешений на голосование на разных избирательных участках. «К нашему удивлению, это вообще оказалось элементарно сделать. Никаких ухищрений не надо. Приходите в любой МФЦ (их в Москве 121 штука), и вам дают отрывной талон, с которым вы идете на тот участок, который выбрали», - написал оппозиционер в своем блоге.

«Можете получить десять талонов и проголосовать десять раз. Ничто вам не помешает, ведь на участке нет общероссийского списка, из которого видно: Васечкин уже проголосовал на соседней улице… Нет, Васечкин отдает такую штуку на участке 1763… получает бюллетень и голосует. А потом идет на участок 1764, отдает такую штуку… и голосует снова», - привел пример Навальный.

Оппозиционер подчеркнул, что такая система «идеально устроена» для того, чтобы «местные жулики могли легко организовать классические карусели». По мнению Навального, очевидно, что 4,2 миллиона человек, которые, по данным ЦИК, заявили о голосовании на другом участке, в своей основной массе - «просто заготовка для фальсификации». «Ее легальное прикрытие», - добавил Навальный.

Как напоминают журналисты «Медузы», федеральный закон «О выборах Президента РФ» установил, что заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения подается в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией.

В постановлении ЦИК от 01.11.2017 N108/900-7 сказано, что «избиратель может подать заявление только один раз» (пункт 2.6). Причем там же указывается, что избиратель должен быть извещен о возможном наличии проблем при подаче заявления.

Издание отмечает, что, как следует из эксперимента Навального, проблемы не только не были выявлены при повторной подаче заявления и гражданин не был о них извещен, но и для этого на этапе подачи отсутствует какой-либо механизм.

Операторы, принимающие заявление, не обладают возможностями для выявления нарушений. Постановление допускает, что такая ситуация может быть выявлена. Но каких-либо механизмов выявления (автоматических проверок) помимо контроля операторами при принятии заявления постановление не содержит, указывают журналисты.

Представители СМИ также обращают внимание на отсутствие процедуры уведомления избирателя и приходят к выводу, что единственный прописанный ЦИК фильтр на этапе приема заявлений не работает при подаче заявления через многофункциональные центры.

ЦИК: от повторного голосования защитит ГАС «Выборы»

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что эксперимент Навального с получением в одни руки сразу нескольких отрывных талонов для голосования по месту нахождения не доказывает возможность проголосовать повторно, передает РБК.

По его словам, секретарь ЦИК Майя Гришина обратила его внимание на «сообщения в интернете» о том, что «у человека есть три отрывных талона, которые позволят ему проголосовать трижды».

«Я очень рад за этого человека, жду его в гости. У меня есть еще семь талонов, могу и 70 распечатать и подарю ему. Он может думать, что он 73 раза сможет проголосовать. Но шепотом ему скажу, что действует только то заявление, которое написано в первый раз», - объяснил он.

«И система ГАС «Выборы» - дура она, конечно, - обрабатывает только одно заявление - первое», - добавил Булаев. По его словам, если избиратель будет настойчиво пытаться проголосовать во второй раз, то «после второго голосования его ждет Следственный комитет». «В этом есть защита от дураков, которые берут три талона, а потом в интернете трясут ими», - резюмировал он.

В конце декабря 2017 года Верховный суд отказал Навальному в его жалобе к ЦИК на решение об отказе в регистрации на выборах президента. Суд подтвердил, что политик не может участвовать в выборах из-за непогашенной судимости по тяжкой статье УК. При этом глава комиссии Элла Памфилова подчеркивала, что к документам политика не было никаких претензий.

В ответ на решение ЦИК Навальный объявил «забастовку избирателей», заявив, что пойти 18 марта на избирательные участки - это поддержать такой стандарт политики, когда кандидаты-«чучундрики» и избиратели «существуют в параллельных мирах». «Не ходите. Это обман. Не ходите и не признавайте себя мебелью. Участвуйте в забастовке», - призывал оппозиционер.