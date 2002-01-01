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Ангела Меркель в четвертый раз станет канцлером Германии

Вести.ru
Ангела Меркель | Фото: EPA/Scanpix

Сегодня бундестаг проголосует по кандидатуре Ангелы Меркель на пост федерального канцлера Германии. Парламентские выборы в стране прошли еще в конце сентября, но правительство будет окончательно сформировано только сегодня.

Кандидатуру Меркель выдвинул президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Голосование будет формальностью, ведь лидера блока ХДС-ХСС поддерживают большинство немецких парламентариев. Для Ангелы Меркель этот срок станет четвертым на посту канцлера, пишут vesti.ru.

Впервые Ангела Меркель выдвинула свою кандидатуру на пост канцлера Германии в 2002 году, но проиграла Герхарду Шредеру. Обойти всех конкурентов и занять кресло канцлера она смогла спустя три года - в 2005.

С 2004 по 2017 год Ангела Меркель 12 раз становилась самой влиятельной женщиной-политиком в мире по версии журнала «Forbes».

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