Трамп задумал создать «космические войска»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени Соединенным Штатам может потребоваться создание космических войск как полноценного вида вооруженных сил. Об этом американский лидер сказал, выступая перед морскими пехотинцами на военно-воздушной базе «Мирамар» в штате Калифорния, сообщает ТАСС.

«В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море», — заметил Трамп.

Он напомнил, что вначале к идее создания космических войск не относился серьезно. «А затем я сказал: «Какая это может быть отличная идея, нам нужно будет это сделать, это может произойти», — заявил президент США.