В Словакии повторно задержали подозреваемого в убийстве журналиста

Полиция Словакии во вторник, 13 марта, повторно задержала итальянского предпринимателя Антонино Вадалу, который был одним из главных фигурантов в расследовании убитого словацкого журналиста Яна Кучака, сообщает Aktuality.

Вадалу задержали на основе европейского ордера на арест, выданного итальянским судом в Венеции в городе Михаловце.

В течение 48 часов прокурор должен принять решение о следующих шагах в ходе судебного разбирательства над Вадалу. Италия же просит выдачи Вадалу в связи с преступлениями, связанными с наркотиками. Он и его соратники подозреваются в доставке в города Европы сотни килограмм кокаина.

Вадалу был задержан 1 марта, однако его освободили вместе с шестью другими подозреваемыми. Среди них его двоюродный брат Бруно и родной брат Себастьян, который после освобождения был доставлен в больницу.

Напомним, в конце февраля в Словакии был убит журналист-расследователь Ян Кучак. Он занимался расследованием деятельности итальянской мафии на востоке страны. Это могло стать мотивом убийства.