В Германии мужчина нашел в мусорнике восемь миллионов евро

Во Франкфурт-на-Майне работник пекарни обнаружил в мусорном контейнере восемь миллионов евро и отнес их в полицию. Об этом во вторник, 13 марта, сообщается в пресс-релизе полиции.

Но, в полиции выяснилось, что найденные деньги - фальшивые.

В полиции отметили, что 56-летний мужчина нашел деньги в контейнере для органических отходов, они были аккуратно запакованы и уложены в кейс. Честный гражданин решил отнести находку в полицейский участок, где при ближайшем рассмотрении выяснилось, что купюры поддельные. Тем не менее, в полиции высоко оценили поступок мужчины.

«Он продемонстрировал образцовое поведение, тем более, что он не мог в тот момент догадаться, что именно он принес», - заявили правоохранители, выразив мужчине благодарность.

Фальшивые деньги отправились в камеру хранения вещественных доказательств.

Как сообщалось, в ЕС в прошлом году было изъято 331 тысячу фальшивых банкнот.