Шенгенские визы подорожают

Еврокомиссия объявила о возможном внесении поправок в визовое законодательство Европейского Союза и подорожании Шенгенской визы. Об этом сообщается на сайте организации.

Цель реформы — упрощение въезда для людей, не имеющих гражданства ЕС.

«Предлагаемая нами реформа сделает процедуру получения виз для законопослушных путешественников легче и быстрее. В то же время улучшение стандартов безопасности поможет лучше выявлять и останавливать тех, кто таковыми не являются», — прокомментировал комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

Размер консульского сбора планируется увеличить до 80 евро из-за увеличения расходов в связи с ужесточением стандартов безопасности.

Предельный срок выдачи шенгенских виз сократится с 15 до 10 дней, при этом заявку на визу можно будет подавать за полгода до планируемой поездки (в настоящее время максимальный срок — за три месяца до поездки). Заполнить документы и подать заявку можно будет в электронном виде.

Европейский Союз также рассматривает возможность выдачи кратковременных виз на границе, но они будут действовать только в стране въезда. Часто путешествующим иностранцам ЕС предполагает ускорить получение долгосрочных многократных виз на срок от 1 года до 5 лет.