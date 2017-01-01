Опубликован ТОП 10 самых счастливых стран

Рейтинг самых счастливых стран по итогам 2017 года возглавила Финляндия. На втором и третьем местах оказались Норвегия и Дания соответственно. Предварительный список Институт изучения счастья (The Happiness Research Institute) опубликовал в своем Twitter.

Большинство стран, вошедших в рейтинг, расположены в Европе. Так, четвертое и пятое места заняли Исландия и Швейцария соответственно. В топ-10 также вошли Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Для определения уровня благосостояния, счастья и качества жизни людей институт использует качественные и количественные оценки, основанные на рекомендациях ООН и Организации экономического сотрудничества и развития.

В частности, исследователи анализируют такие показатели, как ВВП на душу населения, безработицу, инфляцию и процентные ставки.