Британия высылает 23 российских дипломатов

Великобритания вышлет 23 представителей российской дипломатической миссии из страны. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в ходе своего выступления в парламенте по «делу Скрипаля», трансляция которого ведется на сайте законодательного органа.

По словам главы правительства, российские дипломаты должны будут покинуть Великобританию в течение недели.

«Тем, кто хочет причинить нам вред, мое сообщение просто: вам здесь не рады», - отметила Мэй.

При этом она заявила, что никто из британских министров и членов королевской семьи не приедет на чемпионат мира по футболу в России летом 2018 года.

Премьер также пообещала создать новые законопроекты, направленные на защиту Великобритании от враждебных действий иностранных государств и на противодействие шпионажу.

Ранее Мэй намерена объявить о решении выслать российских дипломатов из страны. Перед этим глава британского правительства заявила, что Россия «очень вероятно» виновата в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.