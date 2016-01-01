СМИ обнаружили имя Валентины Матвиенко в нашумевшем «кокаиновом деле»

Журналисты обнаружили имя спикера Совета Федерации Валетины Матвиенко в громком «кокаиновом деле» об аргентинском наркотрафике. Так, загадочный бизнесмен Андрей Ковальчук, считающийся владельцем большой партии наркотика, заявил, что часть «вещей» из злополучного чемодана принадлежит именно Валентине Матвиенко. Такая информация содержится в показаниях главного свидетеля обвинения - представителя посольства РФ в Аргентине Игоря Рогова, обнаружившего чемоданы с кокаином и ставшего инициатором расследования.

Известно, что Рогов работает в завхозом в российском посольстве с осени 2016 года, а оставить Ковальчуку чемоданы с наркотиком в школе при посольстве ему разрешил предшественник Рогова - Али Абянов, который сейчас также находится под арестом как фигурант дела.

Согласно показаниям нового завхоза, в ходе одного из разговоров, состоявшегося в июне 2017 года, Ковальчук поинтересовался сохранностью своих чемоданов, и этот случай стал первым после ноября 2016 года, когда бизнесмен об этом заговорил. По мнению Рогова, Ковальчук предполагал, что завхоз знает о них от Абянова.

«Я сделал вид, что удивился, так как Абянов говорил мне о коробках, а не о чемоданах, и уточнил у Ковальчука: «Там все-таки чемоданы, а не коробки?«. На это он мне ответил, что да, на самом деле там чемоданы, в которых его вещи, вещи Абянова и даже «вещи Матвиенко», имея в виду, очевидно, председателя Совета Федерации Матвиенко В. И.», - цитирует показания Игоря Рогова «Дождь».

Официальные представители спикера Совфеда не прокомментировали журналистам эти сведения.

Отметим, что сведений о сфере деятельности Ковальчука нет. Сам он сейчас содержится под арестом в Германии и отрицает вину. По его словам, он купил в Аргентине кофе, коньяк и сигары и оставил их в подсобном помещении школы, где его знакомый Али Абянов работал завхозом. Бизнесмен отрицает свою связь с кокаином.

Как писал TopNews, наркотик в 12 чемоданах общей массой примерно 400 кг и общей стоимостью около 50 миллионов евро хранился в подсобном помещении школы посольства России в Аргентине. Сотрудники силовых органов двух стран подменили наркотик мукой для проведения совместной операции с целью выявления получателя. По информации СМИ, кульминацией всего этого дела стала доставка «кокаиновых чемоданов» в Москву на самолете бывшего главы ФСБ Николая Патрушева.