Собчак расплакалась во время президентских дебатов

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в ходе президентских дебатов на телеканале «Россия 1» неоднократно жаловалась ведущему Владимиру Соловьеву на то, что другие участники дискуссии постоянно перебивают ее. В итоге Собчак расплакалась и вышла из студии, не дожидаясь окончания эфира. На произошедшее уже отреагировали в ЦИК, отмечает РБК.

«Что за хамство такое? Я буду жаловаться в ЦИК, я считаю, что это несправедливо. Эти люди перебивают здесь только меня. Этот человек (Владимир Жириновский - Прим. NEWSru.com) хамит бесконечно только мне... Я пришла поговорить со своими избирателями. Эти хамы не дают мне этого сделать, они лишают меня моего законного времени», - жаловалась в эфире Собчак.

Она также указала на происходящий, по ее мнению, хаос во время дискуссии. В ответ Собчак услышала реплику из уст кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского: «Заплачь, мама прибежит сейчас».

Уже обращаясь к Соловьеву, Собчак обвинила его в том, что другие участники дебатов не дают ей выступать в «в ее законное время», а модератор дискуссии никак на это не реагирует. Соловьев, в свою очередь, признал, что считает происходящее «ужасным», но не может вмешиваться из-за особенностей законодательства. «Как только ЦИК мне прикажет, я начну вас перебивать», - добавил он. После этого Собчак покинула студию.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина, комментируя обращение Соловьева к ЦИК, подчеркнула, что «формат дебатов находится в компетенции организации телерадиовещания». «Они имеют право менять формат, а мы можем еще раз разъяснить, что они могут любой формат и поведение ведущего определить самостоятельно», - пояснила она.

Отметим, что на днях Центральная избирательная комиссия направила обращение в Генпрокуратуру в связи снецензурной бранью, которую ранее позволил себе Жириновский в отношении Собчак на теледебатах.

«Да, один из кандидатов это безобразие позволил себе - нецензурную брань. И мы сразу отреагировали - соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру. Мы должны следить, чтобы наших кандидатов никто не обижал. Поэтому наши замечания тем, кто некорректно ведет себя по отношению к ним. А что уж они между собой, как они общаются, это дело их культуры, воспитания и этики. И ЦИК не может им махать пальчиком», - объяснила глава ЦИК Элла Памфилова.

Как стало известно в начале марта, Собчакрешила подать в судна Жириновского из-за оскорблений в ее адрес. В предвыборном штабе Собчак отметили, что кандидат от ЛДПР «позволил себе публично, в крайне неприличной, в том числе нецензурной форме оскорбить, то есть унизить честь и достоинство кандидата на должность президента РФ».

"В частности, из уст Жириновского в адрес Собчак в присутствии других кандидатов в президенты РФ и ведущего программы прозвучали бранные слова. Это было слово "идиотка" - что, согласно словарю Ожегова, означает "глупый человек, тупица (бранное слово)". А также "отвратительная сука" - это словосочетание, согласно словарю Ожегова, означает "вызывающий отвращение негодяй (бранное слово)", - пояснили сторонники Собчак.

В ее штабе уверены в том, что действия Жириновского содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ: оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации.

Жириновский, в свою очередь, заявил о намерении подать заявление в Генпрокуратуру в связи с инцидентом в студии «России-1». По мнению лидера ЛДПР, Собчак необходимо осудить по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») за то, что она облила его водой.

