МИД Британии предупредил граждан о возможной опасности во время поездок в Россию

На фоне обострения отношений между Москвой и Лондоном, причиной которого стала химическая атака в Солсбери, где, по версии британской стороны, против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери применили мощное отравляющее вещество, произведенное в РФ, МИД Британии предупредил граждан об опасности поездок в Россию.

Соответствующая рекомендация появилась на сайте правительства Великобритании в среду, 14 марта. Ранее в этот день премьер Британии Тереза Мэй огласила ряд мер, которые будут приняты Лондоном в ответ на инцидент в Солсбери.

Британцев, находящихся на территории РФ или собирающихся туда поехать в ближайшие недели, с учетом «возросшей политической напряженности между Соединенным Королевством и Россией» предупреждают о возможных «антибританских настроениях или травле в этот период».

Учитывая сложившуюся ситуацию, гражданам Великобритании рекомендуют «проявлять бдительность, избегать любых протестов или демонстраций и не публиковать публичные комментарии о политических событиях» в России.

Вместе с тем в заявлении Форин-офиса отмечается, что у посольства Великобритании в Москве нет информации о каких-либо трудностях для граждан Британии, которые собираются посетить Россию в ближайшее время.