Генпрокурор Украины пригрозил Савченко арестом

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обратится к Верховной раде за разрешением на арест нардепа Надежды Савченко, если она не явится на допрос в СБУ, передает РИА «Новости».

«Если народный депутат Савченко завтра снова не придет на допрос, я буду вынужден внести представление на привлечение к ответственности народного депутата. В ходе рассмотрения этого вопроса вы увидите, насколько мы близки к пропасти как государство, которое находится во внешней и внутренней войне», — сказал Луценко.

Он отметил, что внесет представления на лишение Савченко неприкосновенности, ее задержание и арест.

Ранее Надежда Савченко доказала, что не сбегала в Россию, опубликовав в фейсбуке фотографии из Страсбурга.

«Продолжается рабочая поездка в Европейский парламент в Страсбург, где состоится парламентская сессия», — говорится в заявлении пресс-службы Савченко.

Также отмечается, что главной темой встреч Савченко с членами Европарламента станет освобождение украинских политзаключенных.

Ранее на Украине замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что Савченко могла сбежать на территорию России.