Совбез ООН начал обсуждение химатаки в Солсбери

Совет безопасности ООН в среду, 14 марта, начал обсуждение инцидента в Солсбери, где произошло отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в закрытом формате. После непродолжительного совещания за закрытыми дверями началось заседание в открытом режиме, которое проходит по инициативе Великобритании. Трансляция ведется на сайте ООН.

На закрытую встречу направились дипломаты 15 стран - членов Совбеза, включая постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю, сообщает ТАСС. Источник в штаб-квартире всемирной организации отмечал, что консультации за закрытыми дверями займут 10-15 минут.

Перед началом заседания и. о. постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен сообщил, что Лондон попросил Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) независимо проверить свои выводы по инциденту в Солсбери. «Мы уведомили ОЗХО о применении этого нервно-паралитического вещества и приглашаем их независимо проверить проведенный нами анализ», - сказал дипломат, направляясь на встречу Совбеза (цитата по ТАСС).