Лондон заблокировал заявление Созбеза ООН по делу Скрипаля

Великобритания заблокировала принятие в Совете Безопасности предложенного Россией проекта заявления по инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили в среду в постоянном представительстве России при ООН, передает ТАСС.

«Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны», — приводит агентство слова пресс-секретаря постпредства Федора Стржижовского.

Он пояснил, что британская делегация «внесла поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу».

14 марта Великобритания официально обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия ООН, заявив об этом на заседании Совета безопасности Всемирной организации. И.о. постпреда британской делегации заявил, что Москва «не уведомила о программе разработки нервно-паралитического вещества «Новичок»».

14 марта Тереза Мэй, выступая в парламенте на тему мер в отношении России в связи с отравлением в Англии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, объявила о требовании выслать из Великобритании 23 российских дипломата. Помимо этого, она сообщила, что Лондон отзывает свое приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову. Также британское правительство решило понизить уровень делегации, которая отправится в Россию на чемпионат мира по футболу.