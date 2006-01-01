Глава британского МИДа: «Мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас»

«Мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас», - такой сигнал посылает российским оппозиционерам отравление Скрипаля, считает глава британского МИДа Борис Джонсон. Издание The Washington Post напечатало его колонку.

Отравление Скрипаля - это сигнал инакомыслящим в самой России, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, опубликовавший в среду, 14 марта, колонку в издании The Washinhton Post. Это «сигнал всем, кто проявляет несогласие в условиях усиливающихся репрессий в путинской России. Месседж однозначен: мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас», - пишет Джонсон.

По славам главы британского МИДа, это преступление ложится в общую картину нарушений Кремлем международного права и «безрассудного поведения Владимира Путина». Существует «общая линия, объединяющая отравление в Солсбери с аннексией Крыма, кибератаками в Украине, хакерским взломом парламента Германии и российским вмешательством России в зарубежные выборы», - пишет он.

Связывает Джонсон с отравлением Скрипаля и поддержку Путиным сирийского президента Башара Асада, использующего химическое оружие. «Насколько проще для государства развернуть химическое оружие, если его правительство не просто допустило, но и пыталось скрыть его использование другими? Я бы отметил связь между попустительством Путина зверствам Асада в Сирии и готовностью российского государства использовать химическое оружие на британской земле», - написал Джонсон.

Вашингтон поддержал Лондон

Ранее об ответственности России за отравление Скрипаля с трибуны Совета Безопасности ООН заявили США. «Соединенные Штаты считают, что Россия ответственна за атаку на двух человек в Соединенном Королевстве с использованием нервно-паралитического вещества военного класса», - заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», который разрабатывался в СССР. Она дала Москве сутки на предоставление разъяснений. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена отвечать на ультиматум Великобритании, пока не получит доступ к материалам дела.

14 марта Мэй возложила ответственность за покушение на Скрипаля на Россию и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.