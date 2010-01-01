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Американка женилась на дочери и сыне и угодила за решетку

Lenta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Жительницу США приговорили к тюремному заключению на два года из-за брака с собственной дочерью. Об этом сообщает New York Post.

46-летняя Патрисия Спэнн (Patricia Spann) и ее 26-летняя дочь Мисти Спэнн (Misty Spann) заключили однополый брак в марте 2016 года, сразу после того, как подобные союзы были легализованы в штате Оклахома. Перед этим Мисти сменила фамилию на Клейтон (Clayton).

Как только о смене фамилии стало известно одному из правительственных работников, делом заинтересовалась полиция. Брак был аннулирован в октябре 2017 года. Суд признал связь матери и дочери инцестом.

Издание отмечает, что Патрисия Спэнн лишилась родительских прав много лет назад: органы опеки изъяли у нее дочь и двоих сыновей. В ходе расследования стало известно, что женщина также заключала брак со своим сыном в 2010 году, но союз был расторгнут в 2010 году по инициативе последнего. В отношении этого эпизода никаких обвинений в адрес американки не последовало.

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