Четверг, 15 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В Италии на пляже нашли бомбу

Korrespondent.net
  • Фото
  • Фото
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Снаряд обнаружили во время строительных работ. Длина бомбы превышала метр. Из-за опасной находки пришлось эвакуировать 23 тысячи человек.

На Адриатическом побережье в итальянском городе Фано нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сюжете ТСН от четверга, 15 марта.

Отмечается, что снаряд обнаружили во время строительных работ. Длина бомбы превышала метр, а вес - четверть тонны. Снаряд имел механизм замедленного действия, который случайно активировали строители.

Из-за опасной находки в близлежащих районах закрыли школы, вокзал и больницу. Всего пришлось эвакуировать 23 тысячи человек.

Саперы вывезли бомбу подальше в море, где ее принудительно взорвут через 6 дней, если она не взорвется до этого времени самостоятельно.

1 Комментарий