Представители Латвии проинспектировали вооружение в Белоруссии

На этой неделе три представителя Министерства обороны Латвии в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провели инспекцию контроля над вооружением в Белоруссии, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Министерства обороны.

Инспекция проводилась в северо-восточной части Белоруссии с целью убедиться, что на этой территории не проводятся военные учения, о которых необходимо известить остальные страны-участницы ОБСЕ, и что предоставляемая ежегодно общая военная информация соответствует действительности.

В целях укрепления открытости и доверия Латвия и Белоруссия в 2004 году заключили двухстороннее соглашение о дополнительных мерах по укреплению доверия и безопасности. Соглашение предусматривает дополнительные визиты для контроля за вооружением, обмен более подробной информацией о вооруженных силах, встречи экспертов и посещения военных учений.

Латвия ежегодно принимает представителей других стран ОБСЕ, инспектирующих ее вооруженные силы, и сама инспектирует другие страны ОБСЕ.