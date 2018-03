На химзаводе в США произошел взрыв

В результате взрыва одно из производственных помещений завода охватил пожар.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, но тушение пожара осложнено тем, что пока неизвестно, какие именно химикаты горят. Ожидается прибытие экспертов-химтехнологов.

RAW VIDEO: A second explosion erupts from the Hood County chemical plant fire https://t.co/PeEqIKVRtO pic.twitter.com/pkF0yBeP5v— WFAA (@wfaa) March 15, 2018