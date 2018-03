В США спустя пять дней после открытия обрушился пешеходный мост

Как отмечают журналисты, в настоящее время на месте обрушения находятся спасатели, медики, сотрудники экстренных служб и полицейские.

По предварительной информации, на автомобильной дороге под мостом из-за обрушения произошло ДТП с несколькими машинами. Вероятно, там тоже есть пострадавшие.

Мост, обрушившийся в четверг, был открыт всего пять дней назад - в минувшую субботу, 10 марта.

Строительство инженерной конструкции обошлось университету в 14,2 млн долларов.

Деньги на реализацию проекта были получены учебным заведением от Министерства транспорта США.

Video shared by @GabrielaRose12 appears to show the aftermath of a pedestrian bridge collapse at Florida International University https://t.co/sJCGIANmFk pic.twitter.com/ErwKOHF6mh — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) March 15, 2018

Информацию о гибели нескольких человек в результате обрушения моста подтверждает и телеканал CBS. Журналисты уточняют, что под обломками находится несколько автомобилей, в которых, предположительно, есть пострадавшие.

This is the scene at @FIU after bridge collapse. Police moving media away “just in case the rest falls down.” @MiamiHerald pic.twitter.com/wqurS5IZTQ— Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) March 15, 2018