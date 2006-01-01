Премьер Словакии ушел в отставку на фоне громкого скандала с убийством журналиста

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, как и намеревался, покинул свой пост вслед за двумя коллегами в связи с резонансным убийством журналиста Яна Кучака, ставшим причиной массовых уличных протестов в стране. В четверг, 15 марта, словацкий президент Андрей Киска принял отставку главы правительства, передает Reuters.

Пост премьер-министра переходит к вице-премьеру Петеру Пеллегрини. Киска попросил его сформировать новый состав кабмина. Это позволяет сохранить трехпартийную правительственную коалицию, несмотря на требования протестующих в связи с убийством журналиста о досрочных выборах в стране.

Накануне Фицо сообщил о готовности покинуть свой пост при условии, что его партии «Направление - социальная демократия» (Smer) будет позволено назначить нового премьера.

После отставки экс-глава правительства Словакии сказал, что не собирается уходить из политики: «Я не собираюсь покидать политику, остаюсь председателем сильнейшей в стране партии «Курс - социальная демократия», которая входит в состав правящей коалиции» (цитата по РИА «Новости»).

При этом Фицо отметил, что, будучи в правящей коалиции, постарается повлиять на состав нового правительства. «В составе правящей коалиции я сделаю все для того, чтобы новый премьер уже в ближайшее время мог представить президенту конкретные предложения по составу правительства», - сообщил экс-премьер.

Фицо занимал пост премьер-министра Словакии в 2006 - 2010 годах и с 2012 года по настоящее время. Киска и Фицо были соперниками на последних президентских выборах в 2014 году и в разразившемся сейчас политическом кризисе оказались по разные стороны баррикад.

Президент сразу после сообщения об убийстве Кучака призвал к масштабным правительственным перестановкам либо новым парламентским выборам. По его словам, только такие радикальные меры помогут восстановить доверие общества к правительству. В свою очередь, Фицо обвинил внешние силы в попытке дестабилизировать ситуацию в стране, найдя, в частности, подозрительной прошлогоднюю встречу Киски с известным американским финансистом Джорджем Соросом.

В конце февраля в отставку подал министр культуры Марек Мадярич, пояснивший, что не может «оставаться на своем посту, когда убит журналист».

На прошлой неделе под давлением общественности то же сделал глава МВД Словакии, вице-премьер Роберт Калиняк, который ранее заявлял, что не будет увольняться, так как его задача - «обеспечить успех расследования» убийства журналиста.

Однако эти отставки не успокоили протестующих, недовольных реакцией властей и ходом расследования, так как обвинения в убийстве пока никому не предъявлены.

Трупы Кучака и его гражданской супруги были найдены в их доме в населенном пункте Велка-Мача в 10 километрах к югу от города Трнава. Мужчина скончался от огнестрельного ранения в грудь, а девушке пуля попала в голову. Расправа произошла в период между 22-м и 25 февраля. Тела нашли после того, как в полицию обратилась мать погибшей.



Кучак проводил расследование фактов сращивания политической верхушки страны с итальянской мафией. Как писал журналист в своем неоконченном материале «Итальянская мафия в Словакии», опубликованном в конце февраля в братиславском издании Aktuality, итальянская преступная группировка ндрангета установила тесные связи с ближайшим окружением Фицо.





